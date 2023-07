Maxxi | Sgarbi | Non mi dimetto Allora censuriamo Pasolini e Battisti? | Sangiuliano | Inammissibili sessismo e turpiloquio

(Di domenica 2 luglio 2023)condanna'Sono da sempre e categoricamente lontano da manifestazioni sessiste e dal, che giudico sempre e in ogni contestoe ancor più in ...

AGI - Non si placano le polemiche dopo l'intervento del Sottosegretario alla Cultura Vittorioall'evento inaugurale del programma estivo del teatrodi Roma. I dipendenti della Fondazione hanno protestato per i toni poco consoni, e anzi intrisi di volgarità, parolacce ed ......hanno scritto una lettera al direttore del museo nella quale si legge: 'Con rammarico sentiamo di rappresentarle il nostro dispiacere per i contenuti degli interventi del sottosegretario...Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano prova a smarcarsi dal sottosegretario Vittorio, sotto accusa per le esternazioni a un seminario al museodi Roma che hanno scatenato durissime polemiche . Sangiuliano che intanto ha scritto al presidente del museo, Alessandro Giuli, ...

Sgarbi al Maxxi fra volgarità e parolacce, dipendenti in rivolta Agenzia ANSA

«Sono da sempre e categoricamente lontano da manifestazioni sessiste e dal turpiloquio, che giudico sempre e in ogni contesto inammissibili e ancor più in un luogo di cultura e da ...Il ministro interviene nella polemica sulle parole di Sgarbi al MAXXI: 'Da sempre e categoricamente lontano da manifestazioni sessiste e dal turpiloquio'. Calenda: 'Una vergogna'. E il sottosegretario ...