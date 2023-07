Marocchino su Frattesi | “Tutti lo vogliono | ma non è Antognoni Ha solo giocato nel Sassuolo per ora”

(Di domenica 2 luglio 2023) Ancora Davideal centro del calciomercato estivo: tutte le big italiane lo, e ilfissa il prezzo dai 35 ai 40 milioni di euro. La cifra però non sembra convince proprio: “Non stiamo parlando di Giancarlo, stiamo parlando di un buonre che però deve ancora dimostrare il suo vero valore”, afferma l’ex centrocampista della Juventus, Domenico. “Fino ad adesso hanel, nell’Inter non sarebbe lui il diamante della squadra. A me non dispiace, ma a centrocampo nell’Inter non mi sembra ci sia un incontrista che faccia schermo davanti alla difesa. Hakan Calhanoglu è bravo, ma quando ha la palla lui”. SportFace.

