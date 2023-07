Maresca | «Errore Lukaku? Finali decise sui dettagli Merito Inter»

Leggi su inter-news

(Di domenica 2 luglio 2023) Enzo, ex collaboratore di Pep Guardiola al Manchester City e attuale tecnico del Leicester, ha parlato a Sky Sport della finale di Champions League contro l’e dell’di Romelunel finale.– Enzotorna sulla finale tra Manchester City e, focalizzandosi sull’a fine gara da parte di: «Queste gare si vincono per i, sicuramente quell’diè stato fondamentale per noi e dàall’che ha fatto una grandissima finale».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...