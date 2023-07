Mara Venier confermata a Domenica In 2023-2024 Barbara d' Urso ospite?

(Di domenica 2 luglio 2023) Il programmaIn ha saluto il pubblico di Rai l'11 giugno, per la consueta pausa estiva, dopo 39 messe in onda. Trapelano già delle indiscrezioni sulle novità che caratterizzeranno il ritorno in tv del contenitorele. Per il sesto anno consecutivoIn sarà affidata alle mani sapienti di. La 'Zia' molto amata dal pubblico italiano, dunque, tornerà a condurre la trasmissione che tiene compagnia agli spettatori nel dì festivo del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. La prima puntata dovrebbe andare in onda il 10 settembre prossimo. I cambiamenti che aleggiano sulle varie reti Rai, per fortuna, non toccheranno tutti i programmi del palinsesto:è una certezza dei palinsesti Rai1 ...

non lascia Domenica In . La zia d'Italia ha confermato ufficialmente il ritorno di una delle trasmissioni più amate dagli italiani. 'Domenica In c'è. Ci sarà. Ora comincerò a lavorare con ...Tra tanti cambiamenti, c'è un punto fermo in Rai . E quel punto fermo si chiamaalla conduzione di Domenica In. A settembre la conduttrice veneta tornerà in sella allo storico programma festivo della rete ammiraglia della Tv di Stato. Lo aveva già annunciato nelle ...Mediaset la ringrazia 'per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto', cena in famiglia dopo il lutto del genero Pier Francesco Forleo: 'Il senso della vita sono loro' ...

La conduttrice veneta ha ribadito che sarà di nuovo lei a condurre la prossima stagione dello storico programma domenicale di Rai Uno ...La signora della domenica per antonomasia, a settembre condurrà la sua personale quindicesima edizione dello storico programma di Rai1 ...