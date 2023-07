Manchester United | De Gea ha una proposta super dall'Arabia Saudita | l'intreccio con l'Inter

Ilspinge per portare in Premier League Sofyan Amrabat della Fiorentina. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Erik ten Hag ...Commenta per primo Ilnon molla Frenkie de Jong . Lo scrive El Pais secondo cui l'olandese è da sempre un pupillo di ten Hag . Il Barcellona però ha rifiutato le prime offerte e, come sottolineato dal ...In pole c'era l'Inter, che però con Onana che rischia di non essere più ceduto alnon ha più la liquidità necessaria, poi c'è la Roma la preferita un anno fa dal giocatore, ma ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il Manchester United ha presentato ufficialmente la sua nuova maglia casalinga per la stagione 2023/2024. La divisa rende omaggio all’iconica rosa rossa della città tramite il suo design geometrico e ...