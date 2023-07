Mamma influencer inventa il rapimento dei figli e guadagna follower raccontandolo | condannata a tre mesi di carcere

(Di domenica 2 luglio 2023) Una “” è stataa trascorrere trein prigione per aver falsamente accusato una coppia latina di aver tentato di rapire i suoi. L’episodio risale al 2020: la donna aveva pubblicato un video sui social in cui denunciava il presunto tentatodei, affermando che un uomo e una donna avevano provato a prenderle i bambini nel parcheggio di un negozio vicino a San Francisco. Il video era diventato virale facendole anche acquisire diversi. Ma, secondo gli investigatori, si trattava di una finta denuncia. Per questo oggi la donna, la 30enne Kathleen “Katie” Sorensen, riporta il Guardian, è stataa 90 giorni di reclusione e ad evitare qualsiasi presenza sui social media. La ...

