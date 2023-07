(Di domenica 2 luglio 2023) Ancora alta la tensione indopo giorni e notti di violenza e devastazione. Cosa sta succedendo? Quali le cause delle rivolte? Come valutare la risposta dell’attualeEmmanuel Macron? A queste domande abbiamo provato a dare una risposta con Giulio Meotti, giornalista de Il Foglio, saggista e scrittore. La cattiva coscienza dei media TOMMASO ALESSANDRO DE FILIPPO: Quali sono le cause delle rivolte in corso in? A cosa dobbiamo la tardiva e limitata copertura mediatica degli eventi? GIULIO MEOTTI: Tutto quel che negativamente riguarda immigrazione, multiculturalismo ed islam viene trattato con imbarazzo nei nostri media, perché ne mette in discussione la coscienza. La copertura dei tg è grottesca: i rivoltosi sono descritti come “manifestanti” e le scene più traumatiche (come quelle relative ai linciaggi ...

Ora che inè scoppiato il caos e che la "grandeur" multiculturale è andata in fiamme si ... Un tentativo (riuscito) di deviare l'attenzione dal clima sempre più teso che stava covando a ...C.' di Samy Sidali,, 2022, 18 - francese e arabo con sottotitoli in italiano Consigliati ... uno vive facendo il 'pusher' l'altro ha un lavoro 'regolare', molto faticoso epagato. I due si ...In, invece, si sono registrati 65 casi di febbre Dongue che, come la Chikungunya, la febbre ...5 per almeno 3 giorni, male alle ossa,di testa e spossatezza , che però è chiaro che possono ...

Mal di Francia: separatismo islamista e un presidente solo chiacchiere Nicola Porro

Dopo i recenti attacchi francesi all'Italia, Meloni non si era prestata alle polemiche. "Usano relazioni internazionali per risolvere problemi interni", aveva commentato. L'attualità le ha dato ragion ...Nahel, Michel Zecler, Cedric Chouviat... Negli ultimi anni, i video - spesso amatoriali - hanno puntualmente contraddetto le dichiarazioni degli agenti di polizia che mettevano in dubbio il comportame ...