Maine primo Stato americano a depenalizzare la prostituzione

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 2 luglio 2023) Ila decriminalizzare la. L’esecutivo locale ha avviato un esperimento controverso depenalizzando parzialmente la pratica, nel tentativo di eliminare lo sfruttamento delle lavoratrici del sesso e adottando un modello che, secondo i sostenitori, non ha precedenti nel Paese. La governatrice democratica Janet Mills ha firmato lunedì una legge che eliminerà le pene per chi vende sesso, lasciando in vigore però le norme che ne vietano l’acquisto. Ex magistrata e procuratore generale, Mills aveva posto il veto a una misura simile nel 2021, ma ha approvato il disegno di legge quest’anno dopo un colloquio con la famosa scrittrice e femminista Gloria Steinem. La governatrice dem delHanet MillsFavorevoli e contrari Questo approccio, adottato in ...