Maestrelli ricorda D’Amico | «Vi racconto cos’era Vincenzo per la mia famiglia»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 luglio 2023) Massimoha volutoreai microfoni della Rassegna Stampa di Radiosei scomparso all’età di 68 anni Massimoha volutoreai microfoni della Rassegna Stampa di Radiosei scomparso all’età di 68 anni. PAROLE – «Io e mio fratello avevamo 10 anni, lui 19.ci trattava come fratellini, scherzava. I primi calci quando entravamo sul campo erano con lui, che prendeva il pallone e ci portava in giro a giocare. Per noi era un sogno. Babbo era innamorato di. Credette tanto in lui, nelle sue potenzialità. Era un talento, un cavallo di razza, quelli che gli allenatori sanno riconoscere al volo. Aveva quell’imprevedibilità e quella spavalderia ...