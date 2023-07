Maccarese | 15enne scompare in spiaggia | a ritrovarlo è la conduttrice di “Chi l’ha visto?”

(Di domenica 2 luglio 2023) Fiumicino – Pomeriggio di paura sul litorale romano, dove un ragazzo di 15 anni è scomparso. Il giovane si trovava a, nota località balneare del comune di Fiumicino. Assieme alla famiglia stava trascorrendo una giornata di mare nellalibera accanto allo stabilimento Ancora, quando, nel primo pomeriggio, di lui si sono perse le tracce. Allertate le forze dell’ordine, subito si è messa in moto la macchina delle ricerche, alla quale ha contribuito anche un elicottero. Anel pomeriggio, dopo quasi tre ore, gli uomini dell’Ufficio Locale Marittimo di Fregene, allertati da Federica Sciarelli,del celebre programma Rai “Chi?”. La giornalista, assieme ad altri membri del programma, si trovava per caso proprio ae ...

un ragazzino di 15 anni che sembrava essere sparito nel nulla mentre si trovava con loro sulla spiaggia a Maccarese, sul litorale romano. A ritrovarlo, qualche chilometro più giù, a Palidoro, è stata Federica Sciarelli. Il ragazzo, che forse aveva perso l'orientamento, ha percorso un lungo tratto a piedi, circa cinque chilometri.

Sparisce dalla vista dei genitori a Maccarese, lo ritrova Federica Sciarelli vicino al Bambin Gesù di Palidoro.