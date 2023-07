M4 | apre il collegamento tra Linate e il centro di Milano e si pensa anche al collegamento veloce con Malpensa

... le imprese continuano a sottolineare l'importanza di potenziare ilcon Malpensa: l'89% di coloro che hanno risposto al sondaggio esprime un forte desiderio di unad alta ...Ilnuovi scenari tanto per il turismo in quota, sia in estate che in inverno, quanto per gli spostamenti tra versante italiano e svizzero, visto che da gennaio 2024 sarà possibile ...... una sorta ditra Prigozhin e la macchina militare ufficiale. Di fatto, come ... Questa vicenda non è la fine della guerra mauna nuova fase del conflitto". Ad affermarlo è il ministro ...

M4: apre il collegamento tra Linate e il centro di Milano e si pensa ... Il Notiziario

Ottocento posti disponibili appena entreranno i pazienti. L’Ulss 2 ha chiesto di poter rivedere il ticket al ribasso ...Il collegamento diretto Linate - centro città avrà anche benefici ... economico positivo che potrebbe alleviare le perdite e i disagi subiti per i cantieri aperti in questi anni. Prossimo obiettivo: ...