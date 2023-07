L’ultimo dribbling | Vincenzo D’Amico il calcio con il cuore

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 2 luglio 2023) Ha segnato indelebilmente il panorama calcistico. Ha lasciato un’eredità di passione e dedizione. Che resterà per sempre neldi coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino. Calciatore vero. Commentatore televisivo apprezzato nella sua esperienza in Rai, preparato, pacato, gentile ed educato. E’ stato stroncato da un male contro cui ha combattuto con coraggio e determinazione per tanto tempo. Un uomo che ha lasciato un segno indelebile nelitaliano.se n’è andato. Il Golden Boy della Lazio dello scudetto ’74 è morto. Il 6 maggio scorso aveva annunciato la sua malattia su Facebook, confermando di aver intrapreso, da tempo, la difficile e dura battaglia con il tumore e mostrando una forza d’animo straordinaria unita a un’incredibile voglia di combattere. Mi ...