L’ultimo dribbling | Vincenzo D’Amico il calcio con il cuore

(Di domenica 2 luglio 2023) Ha segnato indelebilmente il panorama calcistico. Ha lasciato un’eredità di passione e dedizione. Che resterà per sempre neldi coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino. Calciatore vero. Commentatore televisivo apprezzato nella sua esperienza in Rai, preparato, pacato, gentile ed educato. Stroncato da un male contro cui ha combattuto, con coraggio e determinazione. Un uomo che ha lasciato un segno indelebile nelitaliano.se n’è andato. Il Golden Boy della Lazio dello scudetto ’74 è morto. Il 6 maggio scorso aveva annunciato la sua malattia su Facebook, confermando di aver intrapreso, da tempo, la difficile e dura battaglia con il tumore e mostrando una forza d’animo straordinaria unita a un’incredibile voglia di combattere. Mi dicono che i malati ...

Pd in caduta libera, Schlein all'angolo:sondaggio ...sondaggio terremota il partito In coda,'ennesimo annuncio ... Altroquando si parla della polemica sui fondi per la ...... e si cerca il difensore che sappia difendere, il terzino e gli esterni che hanno corsa, capacità di cross e, il trequartista che abbia fantasia e sappia inventarepassaggio e ...26 volte'abbiamo visto esultare, con il suo ballo ... Sono state otto annate diubriacanti, giocate che stravolgono le ... Anche quest'anno, all'ballo, ha saputo dare il suo ...