Lukaku | l’Inter studia una nuova formula per convincere il Chelsea – TS

'incasso, però, verrebbe girato (in parte, s'intende) al Chelsea per arrivare a, a sua volta fermissimo nella decisione di tornare all', tanto da rifiutare un sontuoso contratto dall'Al -...Commenta per primoha scelto la strategia, con i proventi di Brozovic, e non solo con quelli, si andrà immediatamente dal Chelsea per provare a strapparglia condizioni favorevoli. Certo, basta prestiti, ...Invece all'andranno 18 milioni di euro , 5 milioni in meno rispetto ai 23 milioni pattuiti ... i dirigenti nerazzurri possono preparare un nuovo assalto al Chelsea per il ritorno di

L'Inter deve abbandondare Lukaku: decisione presa Calciomercatotv.it