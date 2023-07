Lukaku-Inter | il Chelsea indica un’unica strada! Le cifre – SM

Leggi su inter-news

(Di domenica 2 luglio 2023) Romeluspinge per il rientro all’. Secondo SportMediaset per far concretizzare il rientro del belga a Milano servirà la giusta offerta alOFFERTA –vuole solo l’. Secondo SportMediaset il belga continua a spingere per il rientro i nerazzurro: dalperò fanno sapere che l’unica strada percorribile per concretizzare il rientro in Serie A è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva che sfiora i 40 milioni. L’affare, secondo l’emittente, è legato all’uscita di Onana su cui, da tempo, lavora il Manchester United.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...