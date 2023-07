L’ottimismo del governo e la nuova mina immobiliare Le due facce della Cina

Leggi su formiche

(Di domenica 2 luglio 2023) Il premier cinese Li Qiang deve essere davvero carico di ottimismo, quando afferma che laè sulla buona strada per una ripresa solida e duratura. O quando azzarda un secondo trimestre più veloce e tonico del primo, verso quel target del 5% di Pil a fine anno, fissato dal partito come minimo sindacale, sul finire del 2022. Sarebbe tutto molto bello se il Dragone non continuasse a veder spuntare qua e là i fantasmi di un passato recente fatto di debito fuori controllo e mercatoin crisi. L’ultimo capitolo si chiama Central China Real Estate, tra i primi 20 gruppi del mattone in. Proprio quel mattone che vale ancora un quarto del Pil cinese e che più volte Pechino ha tentato di rianimare, un po’ pompando soldi nel sistema, un po’ tagliuzzando i tassi sui mutui per ridare fiato alla domanda di case. L’ultimo pacchetto ...