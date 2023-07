Lotta | Raul Caso supera i ripescaggi e vince la medaglia di bronzo nei 74 kg agli Europei Under 20

(Di domenica 2 luglio 2023) Acuto importante per l’Italia nella giornata di chiusura dei Campionati20 diolimpica 2023, andati in scena questa settimana sulle materassine di Chisinau (in Moldavia). Dopo la strepitosa vittoria di Aurora Russo nei 59 kg, quest’oggi è arrivata infatti la secondacomplessiva per la spedizione azzurra grazie a. Il nativo di Brescia classe 2005 arricchisce ulteriormente dunque il suo notevole palmares giovanile confermandosi un prospetto molto interessante per lo stile libero tricolore. Il diciottenne italiano, sconfitto ieri per un’incollatura ai quarti dall’armeno Hayk Papikyan, è stato in grado dire ai recuperi il polacco Fabian Niedzwiedki (8-0) e nella finalina l’austriaco Mukhammad Inshapiev per ...

