Losanna; la protesta della Francia arriva anche in Svizzera | video

2023 - 07 - 02 07:44:03 La rivolta contagia la Svizzera: scontri aHa contagiato anche la Svizzera laviolenta che fa seguito all'uccisione da parte della polizia di un giovane a ...La, però, intanto si è allargata anche alla Svizzera: in serata sono stati segnalati incidenti anche a, come riporta il media online '20 minutes'. Violenze urbane e saccheggi si sono ...Dopo gli appelli allalanciati dai manifestanti su Snapchat e Tiktok, aci sono stati scontri in centro, con 200 giovani che hanno affrontato la polizia. La polizia ha arrestato ...

Francia: rivolta contagia Svizzera, scontri a Losanna Agenzia ANSA

AGI - Ancora disordini e centinaia di arresti in Francia dopo la quinta notte di proteste legate alla morte del giovane Nahel, il ragazzo ucciso da un agente di polizia. Tuttavia, secondo le autorità ...La protesta montata in un tutto il paese dopo l'uccisione da parte di un agente della polizia di Nanterre del 17enne Nahel non accenna a diminuire: cos'è successo nella notte ...