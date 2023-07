Loredana Lecciso | durissimo attacco a Romina Power | “Non posso parlare…”

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 2 luglio 2023). Una storia infinita che periodicamente si arricchisce di nuovi capitoli. Cellino San Marco. Siamo in provincia di Brindisi, nella splendida terra di Puglia. È qui che sorge il feudo di Al Bano Carrisi. È qui che la sua famiglia allargata è nata, ha vissuto, e in parte, convissuto.(Foto ANSA grantennistoscana.it)Una località, un puntino sulla cartina geografica che però ha rappresentato, per l’intera vita del cantante pugliese, un punto di riferimento costante. Ha sempre rappresentato un più o meno reale punto di partenza ma, soprattutto, è sempre stato il luogo dove ritornare. Lì Al Bano ha voluto creare il suo mondo che ha condiviso con la sua famiglia. Fin da ...