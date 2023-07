(Di domenica 2 luglio 2023) Ascensore, limonate e piazze: l'le prova tutte per mostrarsi compatta come una testuggine romana contro il governo Meloni

Un affidamento diretto che ha però suscitato alcune polemiche da parte dell', in ... Cittadinanza che chiede dunque, oltresfalcio, un'azione più incisiva di disinfestazione, anche nei ...Italia Viva si comporteràstesso modo sui prossimi disegni di legge su giustizia, su infrastrutture, su sanità. Votiamo le leggi che ci convincono ma restiamo all'di Meloni e ...... lo scivolone del voto contrario rispetto al sub - emendamento proposto dai gruppi di, ... Forse questo è l'aggettivo giusto per quanto sta accadendo all'Amministrazione Dipietro ormai...

L'opposizione allo sbando tra litigi, divisioni e drink ilGiornale.it

Ascensore, limonate e piazze: l'opposizione le prova tutte per mostrarsi compatta come una testuggine romana contro il governo Meloni ...La compagine di opposizione mantiene alta l’attenzione sulla questione idrica e ricorda un dato inconfutabile: “Sono trascorsi 23 giorni e l’acqua resta inquinata e sporca. Tutto è cominciato lo scors ...