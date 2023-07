L' omicidio di Michelle Causo e il sogno del matrimonio a 18 anni | Era buona | aiutava tutti

Maria Causa è stata massacrata mercoledì da un 17enne di origini srilankesi in un appartamento di via Dusmet, nel quartiere Primavalle a Roma . Dall'alba di giovedì il giovane è in carcere: ......diciassettenne accusato dell'di Primavalle, periferia nord - ovest di Roma, ha dichiarato, davanti al gip del tribunale dei Minorenni, che lo scorso 28 giugno avrebbe accoltellato...In queste parole, il probabile e agghiacciante movente dell'diMaria Causo , la diciassettenne uccisa nel quartiere di Primavalle , a Roma. Le ha pronunciate il presunto assassino , ...

Omicidio Primavalle, 17enne al gip: voleva i soldi, ho preso il coltello TGCOM

Il 17enne che ha ucciso Michelle Causo a Primavalle avrebbe commesso l’omicidio dopo essere stato aggredito dalla ragazza, che voleva i soldi dell’hashish che gli aveva venduto: è questa la versione ...Il 17enne accusato di aver ucciso Michelle Maria Causo a Primavalle, Roma, ha ribadito la sua versione dei fatti nel corso del lungo interrogatorio ...