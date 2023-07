Locorotondo | “Tramonti in villa” Da stasera

(Di domenica 2 luglio 2023) Di seguito il comunicato: Nell’ambito della rassegna “in”, organizzata dalla Pro Locoin stretta collaborazione con il Conservatorio Nino Rota di Monopoli ed il prezioso contributo della BCC, tre domeniche pomeriggio di luglio saranno animate da concerti al tramonto nello splendido scenario dellacomunale, con inizio alle ore 19.00. il primo appuntamento domenica 2 luglio, con il concerto THE GROOVE PARTY della ROTA GROOVIN’ BAND Musiche di Mike Mower Jelly Roll Morton Henry Mancini Quincy Jones Wayne Shorter Pee Wee Ellis Eddie Harris James Brown Stevie Wonder Gabriele Cavallo Una festa di ritmi e di suoni, con la forza della formidabile Rota Groovin’ Band, vera e propria big band nata nei mesi scorsi al Conservatorio Nino Rota e cresciuta con le cure del ...

LOCOROTONDO - Nell'ambito della rassegna "Tramonti in villa", organizzata dalla Pro Loco Locorotondo in stretta collaborazione con il Conservatorio Nino Rota di Monopoli ed il prezioso contributo dell ...