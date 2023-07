Lo scopritore di Vicario rivela | «Poteva restare in Italia | ma…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 luglio 2023) Le parole di Renzo Nadin, ex direttore sportivo nonchédi, sulle trattative per il portiere Renzo Nadin ha parlato a Sportdi Guglielmodopo il passaggio dall’Empoli al Tottenham. PAROLE – «Sarebbe potuto rimanere in? Sì, l’Inter lo stava seguendo da tempo e pensava proprio a Guglielmo nel caso in cui Onana fosse andato via. Anche la Juve era interessata. Del resto già un anno fa sarebbe dovuto andare alla Lazio, mentre successivamente ci furono Napoli e Fiorentina». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24