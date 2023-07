Liverpool | ufficiale | ecco Szoboszlai dal Lipsia

Ilha chiuso un altro colpo: ecco dal Lipsia il fantasista classe 2000 Dominik Szoboszlai . L'... L'annuncioè arrivato direttamente dal club inglese, con una nota pubblicata sui ...Per il centrocampista ungherese i Reds avrebbero speso 70 mln(INGHILTERRA) - Colpo di mercato del, che ha ufficializzato l'acquisto dal Lipsia di Dominik Szoboszlai, 22enne centrocampista ungherese. Secondo diversi media, i Reds avrebbero sborsato 70 milioni di euro per assicurarsi l'ex ...Il, tramite un comunicatopubblicato sul proprio sito, ha annunciato l'arrivo di Dominik Szoboszlai Di seguito il comunicatodelsu Dominik Szoboszlai. COMUNICATO - IlFC ha completato l'acquisto di Dominik Szoboszlai dall'RB Leipzig, soggetto a permesso di lavoro. Il centrocampista ungherese ...

LIVERPOOL, UFFICIALE: DAL LIPSIA ARRIVA SZOBOSZLAI - Sportmediaset Sport Mediaset

