Liverpool | Szoboszlai | «Darò tutto per questa maglia»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 luglio 2023) Le parole di Dominik, centrocampista ungherese, dopo l’ufficialità del suo trasferimento alDominikha parlato ai canali ufficiali del. PAROLE – «È davvero, davvero bello. Mi sono goduto gli ultimi giorni e non vedo l’ora di conoscere meglio tutti. Gli ultimi tre o quattro giorni sono stati davvero lunghi; non è stato così facile. Ma alla fine sono qui, sono felice e non vedo l’ora di iniziare. Ilè un club davvero storico, giocatori davvero bravi, un buon allenatore, vabene. Per me è stato perfetto fare il passo successivo in un club come questo. I tifosi, lo stadio,è davvero bello».