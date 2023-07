Liverpool | Klopp su Szoboszlai | «Diamogli il tempo di crescere»

(Di domenica 2 luglio 2023) Le parole di Jurgen, allenatore del, dopo l’ufficialità dell’arrivo di Dominik. Tutti i dettagli Jurgenha parlato di Dominikai canali ufficiali del. PAROLE – «La prima cosa che devo dire è benvenuto a, Dominik. So quanto sia entusiasta di essere qui con noi, quindi è importante che capisca che tutti noi siamo altrettanto entusiasti di averlo con noi. Abbiamo già un po’ di conoscenza di Dominik come avversario, perché abbiamo disputato un paio di partite molto dure contro il Red Bull Salisburgo quando lui giocava lì e credo che chiunque abbia visto quelle partite si sia reso conto che anche in quella fase era un prospetto davvero interessante. Da allora ha fatto passi da gigante: è passato al ...

Il centrocampista ungherese, quindi, approderà alla corte di Jurgene resterà tra le fila del club inglese fino al 2028 ., tutto fatto per Szoboszlai del Lipsia - A comunicare l'...Ilha annunciato di aver ingaggiato il 22enne talento ungherese Domink Szoboszlai, giocatore ... ma la stampa inglese scrive che il giocatore arriva alla corte di Jurgendopo il ...Commenta per primo Dopo l'investimento da 42 milioni di euro per Mac Allister, ilsta chiundendo un altro colpo importante per il centrocampo: dal Lipsia è in arrivo ... Da capire se...

Il trasferimento di Szoboszlai al Liverpool era nell'aria da diverse settimane e questa domenica pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale da parte del ...Da Mohamed Salah a Darwin Nunez, quali sono i giocatori che il Liverpool ha pagato di più nel corso della sua storia.