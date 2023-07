LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar e Vingegaard all’attacco a 15 km dal traguardo!

(Di domenica 2 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.11 Pello Bilbao ha aperto un margine di qualche metro. Ora però arriva il difficile, da qui al traguardo è tutta pianura. 17.10 C’è anche Alberto Bettiol! Presenti anche Egan Bernal, Jai Hindley, Emanuel Buchmann, Romain Bardet e Ben O’Connor. 17.09 Questi corridori sono ancora nel gruppo di testa: Giulio Ciccone, Mattias Skjelmose, Adam Yates, Simon Yates, Steff Cras, Victor Lafay, Tom Pidcock, Tiesj Benoot, Wout van Aert, Jonas, Tadej. Appena possibile proveremo ad elencarvi anche il resto dei corridori. 17.07 10 KM AL TRAGUARDO DI DONOSTIA! 17.07 Ripresi. Bilbao prova subito ad accelerare in discesa! Altri 2 km all’ingiù, poi 9 km in piano fino al traguardo. 17.06 Un gruppo di una ventina di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.08 Nuovo tratto di salita affrontato dai battistrada. Il gruppo ha ridotto il suo ritardo ed è segnalato ora a 3'55''. 15.06 Dietro alla fila del Team UAE ...