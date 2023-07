LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | inizia il trasferimento verso il chilometro zero

(Di domenica 2 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.23 In testa al gruppo ci sono i gemelli Yates: Adam con la maglia gialla, Simon con la maglia verde della classifica a punti. Immagine iconica. 12.20 Saranno cinque i GPM previsti: il Col d’Udana (4,5 km al 5,1% dopo 81 chilometri dalla parteza) seguito subito dalla Cote d’Aztiria (2,7 km al 5,3%). Un po’ di sali e scendi prima della Cote d’Alkizia (4,2 km al 5,7%), per poi passare sul quarta categoria della Cote de Gurutze (2,6 km al 4,7%). Si chiuderà con lo Jaizkibel, 8,2 km al 5,3% prima di planareil traguardo di San Sebastian. 12.17 Adesso ci saranno 6,6 chilometri difino alche sancirà l’inizio dei 208,9 chilometri previsti per questa seconda frazione. 12.15 COMINCIA LA ...

LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: sarà ancora corpo a corpo tra gli uomini di classifica OA Sport

Oggi, 2 luglio, si corre la 2a tappa del Tour de France 2023, da Vitoria-Gasteiz a San Sebastian. Il percorso è collinare e può favorire la classica fuga di giornata. La tappa è visibile in diretta TV ...Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Tour de France 2023: dopo la partenza da Bilbao, si rimane nei Paesi Baschi, arrivando a San Sebastian, cuore pulsant ...