LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | continuano i saliscendi Tre fuggitivi con un gap di 4 minuti

(Di domenica 2 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:26 Corridori che affrontano la Cote d’Aztiria con il gruppo che riporta il margine dei battistrada al di sotto della soglia dei 4. 14:23 Tra poco meno di 4 km spazio al secondo GPM di giornata, ovvero la Cote d’Aztiria, salita di 2,7 km con il 6% di pendenza media. 14:20 Gruppo che aumenta l’andatura e lima un minuto di gap ai. Vantaggio che ora si assesta attorno ai 4’10”. 14:17 Neilson Powless si aggiudica il GPM di terza categoria del Col d’Udana. La maglia a pois ottiene due punti, portando così il suo bottino a quota 7. Seconda piazza per il norvegese Edvald Boasson Hagen. 14:13 130 km all’arrivo. Anche un allungatissimo gruppo inizia il primo GPM di giornata. A tirare sempre gli uomini dell’UAE Team Emirates. 14:09 I battistrada percorrono i primi ...

LIVE Tour 2023: la seconda tappa. Tre in fuga con 3'30" sul gruppo ai -118 km La Gazzetta dello Sport

Al via il nuovo tour mondiale di Laura Pausini, anticipato da un’Anteprima World Tour che la vede esibirsi per la prima volta nella sua carriera artistica in due location ricche di fascino: debutto co ...Tappa più lunga del Tour de France 2023 con arrivo a San Sebastian dopo 209 km. Finale impegnativo con lo Jaizikbel, salita simbolo della Clasica di San Sebastian: sono 8,2 km al 5,3% con punte al 9%.