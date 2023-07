LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 50 km al traguardo | si va verso il duro finale

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12 Torna a 2 minuti il distacco del gruppo dalla coppia di testa. Incessante il lavoro del Team UAE. 16.10 50 KM ALDI DONOSTIA-SAN SEBASTIAN! 16.08 Il prossimo ostacolo sarà la salita di Gurutze. Breve strappo di 2800 metri al 4.8% che farà da antipasto alla salita di Jaizkibel. 16.05 Inevitabile il rallentamento in gruppo. Ci pensa Mikkel Bjerg a mettersi in testa e riportare ordine in testa al gruppo. Il vantaggio dei battistrada sale però a 2’25”. 16.04 CADUTA PER TRENTIN! Proprio mentre era in testa al gruppo, il corridore italiano è rimasto vittima di una scivolata. Apparentemente nulla di grave, cambia bici e risale in sella. 16.02 Il gruppo è ora guidato da Matteo Trentin. Il Team UAE sta usando tutti gli uomini a disposizione per fare l’andatura in gruppo. 16.01 In testa ...