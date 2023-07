LIVE Italia-Giappone 25-23 | Nations League volley femminile in DIRETTA | una scatenata Nwakalor trascina le azzurre nel primo set!

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-23!!!! Vinciamo il24-23 Non passa il servizio di Omoruyi. 24-22 Si insacca l’attacco di, ci sono due set-point per l’! 23-22 Muro ad uno di Koga su Squarcini. 23-21 Ishikwa entra in campo per il servizio e trova un ace. 23-20 Si sblocca il. 23-19 SCAMBIO PAZZESCOOOOOOOOO! Difesa meravigliosa di Parrochiale, ricostruzione die pipe di D’Odorico. 22-19 VOLIAMO VIAAAA! Parallela paurosa di Omoruyi! 21-19 MURONEEEEE DI BOSIO SU KOGA! 20-19 ANDIAMO! Difesa pazzesca di Parrochiale e mani-out di Omoruyi! 19-19 ANCORAAAA! Muro disu Koga! 18-19 Pipe vincente di Koga. 18-18 MURONEEEE DI OMORUYI SU NAGAOKA! 17-18 Omoruyi ...