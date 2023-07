LIVE Italia-Giappone 12-10 | Nations League volley femminile in DIRETTA | azzurre in crescendo nel primo parziale!

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-14 ACEEEEEE DI BOSIO! 14-14 Muroneeee di Bosio su Airi! 13-14 D’Odorico in campo per Villani. 13-14 Ace di Koga. 13-13 Sette vincente di Airi. 13-12 Ricambia il favore Squarcini. 13-11 Lungo il servizio di Seki. 12-11 Questa volta Villani stringe troppo la diagonale e il suo attacco esce. 12-10 Villani sfonda sulle mani del muro. 11-10 Tocchiamo tutto a muro, poi ci pensa ancora una volta Nwakalor, abbiamo iniziato a giocare! 10-10 Nwakalor chiude lo scambio più lungo del set! 9-10 Risponde in pipe Villani, si sblocca Francesca! 8-10 Pipe vincente di Nagaoka. 8-9 Scappa la fast di Yamada. 7-9 Tre su tre in attacco per Nwakalor. 6-9 Mani-out questa volta di Inoue. 6-8 Muroneeeeeee di Squarcini su Inoue! 5-8 Diagonale stretta paurosa di Nwakalor. 4-8 Ancora un grantempo di Danesi. 3-8 ...