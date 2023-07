LIVE – Inghilterra-Portogallo | quarti di finale Europei Under 21 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 2 luglio 2023) Ladi, match valido per ididegli21. Alla Shengelia Arena di Kutaisi, la compagine britannica ha conquistato il primo posto nel proprio girone ottenendo il punteggio pieno e adesso vuole proseguire su questa strada tentando di conquistare il titolo. La squadra lusitana, dal suo canto, ha centrato isoltanto all’ultima giornata e ora spera di cambiare marcia. Ci si attende spettacolo e gol, chi vincerà? Appuntamento alle ore 18:00 di domenica 2 luglio. COME SEGUIRLA IN TV LA GUIDA COMPLETA TABELLONE E ACCOPPIAMENTI RISULTATI E CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LA ...