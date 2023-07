LIVE Giro Donne 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | quattro in fuga a 90 km dal traguardo | gruppo a 50”

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.38 Nellaodierna si va da Formigine a Modena, per un totale di 118,2 km. L’unica piccola insidia di giornata sarà rappresentata dalla salita di terza categoria di Villabianca (2.4 km al 6.6%), che verrà però affrontata nella prima parte di gara e non creerà dunque quasi sicuramente selezione. La seconda parte disarà poi totalmente in pianura. 12.34 Dopo la complicata frazione di ieri, in cui l’olandese Annemiek Van Vleuten (Movistar Team) si è presa la vittoria e la maglia rosa, quest’c’è la prima frazione adatta alle velociste. 12.30 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della terzadeld’Italia...