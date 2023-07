LIVE Giro Donne 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | prima occasione per le velociste | attenzione a Consonni e Barbieri

(Di domenica 2 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della terzadeld’Italia. Dopo la complicata frazione di ieri, in cui l’olandese Annemiek Van Vleuten (Movistar Team) si è presa la vittoria e la maglia rosa, quest’ci sarà lafrazione adatta alle. Nellaodierna si andrà da Formigine a Modena, per un totale di 118,2 km. L’unica piccola insidia di giornata sarà rappresentata dalla salita di terza categoria di Villabianca (2.4 km al 6.6%), che verrà però affrontata nellaparte di gara e non creerà dunque quasi sicuramente selezione. La seconda parte ...

...Eurosport che trasmetterà in diretta la 110° edizione del Tour de France su Eurosport 1 e in- ... oltre che in telecronaca, del dopo - tappa di discovery+360° presentato da Giulia Cicchinè e ...In conclusione due notazioni più di contorno : l'attenzione al pubblico e allo star system anche quest'anno è confermata dagli omaggi a Russel l Crowe (presente anche con un concerto), Ewan ...... ma anche la Rai ha trasmesso in una lunga diretta la partenza dell'Amerigo Vespucci e le regata finali deldel mondo a vela. Ad aprire la giornata, nell' OceanPark del nuovo Waterfront ...

LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: subito tante salite OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro d’Italia Donne 2023. Dopo la complicata frazione di ier ...Dal veliero con le barche dell'Ocean Race fino allo spettacolo in cielo con l'Air Show. E la sfida di golf tra il Team Europe e il Team Usa ...