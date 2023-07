LIVE Giro Donne 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | allungano Vettorello e Zontone | gruppo a 15”

(Di domenica 2 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.38 Alice Palazzi (Top Girls Fassa Bortolo) raggiunge! Sono quindi in tre adesso al comando. 13.36hanno circa 10” di vantaggio sul. 13.34 Mancano poco meno di 50 km al traguardo. 13.32 Asia(Isolmant – Premac – Vittoria) riprende. Sono dunque in due ora in testa alla corsa. 13.30 Allunga l’italiana Giorgia(Bepink)! 13.30 Si ritira l’azzurra Valeria Curnis (Isolmant – Premac – Vittoria). 13.26 Le atlete entrano a Vignola (provincia di Modena), paese conosciuto per le ciliegie. 13.22 Da segnalare che poco fa l’olandese Fem van Empel (Team Jumbo-Visma) è passata per prima al GPM di Villabianca. ...

LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: prima occasione per le velociste, attenzione a Consonni e Barbieri OA Sport

