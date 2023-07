LIVE – Gara F1 GP Austria 2023 | tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

(Di domenica 2 luglio 2023) Ladelladel GP dia Spielberg di F1: in tempo reale andremo a seguire il nono appuntamento stagionale del Mondiale, che si disputa al termine di un weekend intenso col format rivoluzionato dalla sprint al sabato sullo splendido tracciato immerso nel verde della Stiria. Verstappen cerca l’ennesima vittoria, stavolta la Ferrari con le sue due punte subito dietro può provare a impensierirlo, tornando al successo a un anno di distanza. Appuntamento fissato alle ore 15 di domenica 2 luglio: chi riuscirà a trionfare? Di seguito vi proponiamo allora la nostradelladel GP disul circuito di Spielberg. Sportface.it vi terrà informati in tempo reale con gli ...

Venerdì, in qualifica, è stata velocissima, Leclerc si è piazzato secondo a 48 millesimi da Verstappen, riuscirà a esserlo anche inMa attenzione anche a Lando Norris, quarto in griglia di ...Dai nostri inviati in Stiria, Alberto Saiu e Salvo Sardina, ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni climatiche nelle ore precedenti il via della. La direttadel GP Austria 2023 ...Lascatterà alle 15:00 14.10 - A livello meteo il cielo si sta rannuvolando sopra il Red Bull Ring. 14.00 - Il Red Bull Ring ha rinnovato il contratto fino al 2030 . 13.45 - Di seguito le ...

F1 GP Austria, diretta gara: dove vederla in tv e orario partenza Tuttosport

Ne ha una di fianco, quella di Charles Leclerc, e una alle spalle, quella di Carlos Sainz. Max Verstappen, che a breve scatterà dalla pole nel GP di Austria sul circuito che porta il nome ...E' sempre Max contro tutti, ma le Ferrari spera nel passo falso del Campione per attaccare. Segui qui il GP con la diretta testuale ...