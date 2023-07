LIVE F1 | GP Austria 2023 in DIRETTA | Verstappen tiene la testa davanti alle due Ferrari | poi Hamilton

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 7/71 Leclerc ormai si trova a 2 secondi dache procede in 1:10.1, Sainz ormai è negli scarichi di Leclerc,e Norris perdono terreno Giro 6/71sta spingendo al massimo per tenere Leclerc lontano dalla zona DRS. Il gap diventa di 1.6, mentre Sainz è in scia al monegasco Giro 5/71prova subito a scappare, Leclerc si trova già a 1.1, poi Sainz,, Norris e Alonso Giro 4/71 La SC torna ai box,riparte senza problemi, ma Leclerc non è lontano Giro 3/71 Le vetture procedono dietro la SC e sono costretti a passare dalla pit-lane per permettere che venga ripulita curva 1. Giro 2/71 I detriti sono in uscita di curva 1. Magnussen e Tsunoda si fermano ai ...