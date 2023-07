LIVE F1 | GP Austria 2023 in DIRETTA | Verstappen sorpassa Leclerc e si riprende la vetta | ma è una buona Ferrari!

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 44/71 Sainz 1:10.197 piazza un ottimo crono, mentre Perez ora quarto dopo aver passato Alonso si porta a 11.9 dallo spagnolo. Giro 43/71si lamenta per le gomme, mentre Sainz chiede di allungare lo stint in caso di SC. Hamilton torna ai box, sconta la penalità e cambia gomme mettendo le hard Giro 42/71inizia davvero a crollare. 1:10.896, quindi 1:10. 828 e ora si trova a 9.3 dallaGiro 41/71 Anche se la Ferrari ha alzato nettamente i propri tempi, stanno guadagnando ancora su Norris, Hamilton e Alonso. Vedremo quando arriverà il cambio gomme. Giro 40/71apre un nuovo giro al comando girando con un clamoroso 1:09.386!perde un altro secondo, come Sainz. 5 secondi di penalità anche ...