LIVE F1 | GP Austria 2023 in DIRETTA | ordine d’arrivo | 2° Leclerc dietro Verstappen Ferrari in netta crescita

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.40 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi al prossimo weekend di Silverstone! Grazie e buon proseguimento di giornata 16.38 Gara, ad ogni modo, funestata dai track limits. Segnalazioni in ogni giro, penalizzazioni a pioggia. Davvero uno spettacolo che ci saremmo risparmiati…. 16.36 Passo indeciso per Mercedes e Aston Martin, mai della partita in questo weekend. Lavuole tornare seconda forza del gruppo e con gare come oggi può davvero farcela… 16.35 CLASSIFICA COSTRUTTORI 1. Red Bull 377 2. Mercedes 178 3. Aston Martin 1724.158 5. Alpine 48 6. McLaren 27 7. Haas 11 8. Alfa Romeo 9 9. Williams 7 10. AlphaTauri 2 16.34 Lacontinua nel suo miglioramento. Ottimo ...