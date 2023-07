LIVE F1 | GP Austria 2023 in DIRETTA | manca sempre meno al via | le condizioni sono perfette in pista!

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.45 Nel corso delle simulazioni di passo gara di venerdì la SF-23 sembrava addirittura la migliore vettura del lotto. L’asfalto, però, non sarà incandescente come nella P1, per cui tutto sarà da valutare, ma i passi in avanti messi in mostra in Canada saranno da confermare. La vettura di Maranello avrà intrapreso davvero la strada giusta? Lo capiremo oggi su una pista completamente differente rispetto a Montreal. 14.42 In casa Ferrari, cosa dovremo aspettarci? Dopo un ottimo venerdì, con temperature elevate, il sabato ha visto un deciso passo indietro. Il secondo e terzo postouna ghiotta occasione per tornare sul podio e conquistare punti pesanti. Sarà la volta buona? I piloti di Maranello confidavano inpiù torride, devono accontentarsi di 33° sull’asfalto ...