LIVE F1 | GP Austria 2023 in DIRETTA | Leclerc al comando con la Ferrari | superato Verstappen dopo il pit-stop!

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 34/71è in scia! Attacca il monegasco che tiene duro in curva 4 Giro 34/71sta alzando decisamente il proprio ritmo. 1:10.4 contro 1:09.6.in zona DRS! Giro 33/71 In un team radioe il team parlano di un degrado superiore alle attese. Si parla di 3 soste! Giro 32/71si porta a 2.3 dae inizia ad avvicinarsi. Il sorpasso arriverà in pochi giri? Giro 31/71prosegue in 1:09.9, mentreancora in 1:09.3, l’olandese fa la differenza soprattutto nel T3. Sainz in 1:10.2 Giro 30/71 AGGIORNAMENTO GP1 CharlesLEADER 2 2 Max ...