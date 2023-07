LIVE F1 | GP Austria 2023 in DIRETTA | Ferrari convincente! 2° Leclerc dietro Verstappen | l’ordine d’arrivo

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINEDELLA GARA LA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICA PILOTI LA CLASSIFICA COSTRUTTORI CHARLES: “MASSIMIZZATE LE NOSTRE RISORSE ATTUALI” 16.40 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi al prossimo weekend di Silverstone! Grazie e buon proseguimento di giornata 16.38 Gara, ad ogni modo, funestata dai track limits. Segnalazioni in ogni giro, penalizzazioni a pioggia. Davvero uno spettacolo che ci saremmo risparmiati…. 16.36 Passo indeciso per Mercedes e Aston Martin, mai della partita in questo weekend. Lavuole tornare seconda forza del gruppo e con gare come oggi può davvero farcela… 16.35 CLASSIFICA COSTRUTTORI 1. Red Bull 377 2. Mercedes 178 3. Aston Martin 1724. ...