LIVE F1 | GP Austria 2023 in DIRETTA | 2° Leclerc | ma cambia completamente la classifica per le penalità!

(Di domenica 2 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLAMOROSO A SPIELBERG! L’ORDINE D’ARRIVO POTREBBERE ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DELLA GARA LE PAGELLE DELLA GARA LAPILOTI LACOSTRUTTORI CHARLES: “MASSIMIZZATE LE NOSTRE RISORSE ATTUALI” CARLOS SAINZ: “QUEL QUARTO POSTO FA MALE!” FREDERIC VASSEUR: “ABBIAMO COMPIUTO UN PASSO AVANTI” JOHN ELKANN: “LA MIGLIOR FERRARI DELLA STAGIONE” LA FERRARI VEDE LA LUCE DOPO IL GP D’FERNANDO ALONSO: “IN QUESTO WEEKEND ABBIAMO SOFFERTO UN PO’ TROPPO” LEWIS HAMILTON: “OGGI ERO LENTO, DOBBIAMO MIGLIORARE” LANDO NORRIS: “UN BEL GIORNO PER ME E LA MCLAREN” LA SPOCCHIA DI MAX VERSTAPPEN AI DANNI DELLA FERRARI CHRISTIAN HORNER: “UN WEEKEND PERFETTO PER NOI” VIDEO HIGHLIGHTS GP ...

Penalizzazioni a raffica e classifica ribaltata: UFFICIALE. Sta succedendo proprio adesso. Anche Leclerc per la vittoria Nel pomeriggio di oggi Verstappen ha vinto di nuovo in. Dominando, come al solito, e dimostrandosi inoltre il solito cannibale: sì, perché non contento della vittoria in cassaforte, il campione del Mondo a due giri dalla fine ha fatto una sosta ai ...F1, la diretta della gara Puoi rivivere la gara del Red Bull Ring attraverso il nostro. Gli appuntamenti futuri La Formula 1 torna in pista già il prossimo weekend: si correrà a ...14:00 GP, classifica etiming Fan di Autosprint, eccoci qui pronti per raccontare il GP d', giro per giro. Gara Luogo: Red Bull Ring 16:31 Giro 71 Max Verstappen vince ine toglie ...

F1 Austria, Verstappen trionfa su Leclerc e Perez. Ottimo Sainz 4° La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D'ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICA PILOTI LA CLASSIFICA COSTRUTTORI CHARLES LECLERC: "MASSIMIZZATE LE NOSTRE RISORSE ATTUALI" 16.4 ...Diretta GP Austria 2023 – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di iniziare la diretta del Gran Premio d’Austria, live dal Red Bull Ring di Spielberg. Nella giornata di ieri si è dis ...