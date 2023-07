LIVE F1 | GP Austria 2023 in DIRETTA | 2° Leclerc e 4° Sainz | ma la classifica finale è sub iudice

(Di domenica 2 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLAMOROSO A SPIELBERG! L’ORDINE D’ARRIVO POTREBBE CAMBIARE ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DELLA GARA LAPILOTI LACOSTRUTTORI CHARLES: “MASSIMIZZATE LE NOSTRE RISORSE ATTUALI” CARLOS: “QUEL QUARTO POSTO FA MALE!” FREDERIC VASSEUR: “ABBIAMO COMPIUTO UN PASSO AVANTI” LA FERRARI VEDE LA LUCE DOPO IL GP D’FERNANDO ALONSO: “IN QUESTO WEEKEND ABBIAMO SOFFERTO UN PO’ TROPPO” VIDEO HIGHLIGHTS GP16.40 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi al prossimo weekend di Silverstone! Grazie e buon proseguimento di giornata 16.38 Gara, ad ogni modo, funestata dai track limits. Segnalazioni in ogni giro, penalizzazioni a ...

F1, la diretta della gara Puoi rivivere la gara del Red Bull Ring attraverso il nostro. Gli appuntamenti futuri La Formula 1 torna in pista già il prossimo weekend: si correrà a ...14:00 GP, classifica etiming Fan di Autosprint, eccoci qui pronti per raccontare il GP d', giro per giro. Gara Luogo: Red Bull Ring 16:31 Giro 71 Max Verstappen vince ine toglie ...Si corre il GP d', decimo appuntamento del Mondiale 2023. Il Gran Premio d'si corre come ieri la SR sul circuito Red Bull A1 Ring ex Spielberg. La classifica piloti è attualmente così ...

F1 Austria, Verstappen trionfa su Leclerc e Perez. Ottimo Sainz 4° La Gazzetta dello Sport

Non c'è niente da fare. In F1 è sempre Max Verstappen e Red Bull-Honda. I segnali di avvicinamento della Ferrari sono stati concreti in qualifica, ma in gara la RB19 è ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D'ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICA PILOTI LA CLASSIFICA COSTRUTTORI CHARLES LECLERC: "MASSIMIZZATE LE NOSTRE RISORSE ATTUALI" 16.4 ...