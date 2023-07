(Di domenica 2 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quarta e ultima giornata didei, in corso di svolgimento in Polonia. E’ il giorno dellae del kayakmaschile e femminile. Palcoscenico di questa edizione degli European Games è lo stadio dell’acqua del “Kolna Sports Center”, un bacino artificiale noto ai canoisti internazionali essendo spesso luogo di competizioni d’altollo. Oltre al titolo di campione del Vecchio continente e alle conseguenti medaglie, quest’oggi saranno in palio le carte olimpiche. Andranno in scena le semifinali del C1 maschile e femminile. Colui che si ...

Questi sistemi sono più pratici (banalmente: se un nicobarese deve fare un viaggio in, sa da subito quante bevande al cocco deve portarsi dietro, a seconda di dove deve andare). "Un altro ...L'azzurro, patito di sfilate che guarda anchesui social, ha circa 40 sneakers, anche se la ... GIOVANNI DE GENNARO - Il bresciano classe 1992 gareggerà nellaslalom, ma non sappiamo ancora ......settembre i COMA_COSE tornano a Mantova a due anni dal sold out registrato all'arena di Campo. Acclamato da un pubblico multigenerazionale, è pronto ad animare la calda stagione dei...

LIVE Canoa slalom, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: azzurri outsider nella canadese, attesa per il cross OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di canoa slalom dei Giochi Europei 2023, in corso di svolgimento in ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:43 Termina anche la nostra DIRETTA LIVE testuale della giornata di canoa slalom in questi European Games 2023. Grazie per aver seguito l'evento in nostra c ...