LIVE Atletica | Diamond League Stoccolma 2023 in DIRETTA | vergogna svedese | Sibilio fermato dai dimostranti! Larissa Iapichino trionfa nel lungo con 6 69! Tamberi | 2 12 nel diluvio

(Di domenica 2 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.29: Per oggi è tutto, grazie di averci seguito e buona serata! 21.28: Duplantis ci va vicino ma fallisce anche il terzo tentativo a 6.23. 21.22: Secondo tentativo fallito da Duplantis a 6.23 21.16: Primo tentativo fallito da Duplantis a 6.23, che sarebbe il nuovo record del mondo 21.05: Duplantis supera con grande facilità 6.05, vediamo dove piazzerà l’asticella 20.55: Armand Duplantis vince il salto con l’asta, iniziato in grande ritardo a causa della pioggia, con 5.95. Tre errori per Obiena. Si sale a 6.05 20.50: Duplantis supera con facilità 5.95 al primo tentativo, un errore per Obiena 20.44: Lillefosse chiude al terzo posto, fallendo i tre tentativi a 5.82, quarto Broeders, anche lui con tre tentativi falliti a 5.82. A 5.95 Obiena e Duplantis 20.41: Obiena supera 5.82 al secondo tentativo 20.36: ...

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... ore 18:00 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA )Leggera - Diamond League 7a Tappa (diretta) da ......20 - Speciale Tg1 00:30 - Che tempo fa 00:35 - Testimoni e protagonisti Rai 2 18:00 -... IT Italia 1 18:15 - CAMERA CAFE' - GELLER SCEMO 18:21 - STUDIO APERTO18:29 - METEO 18:30 - STUDIO ...The Last Dance era il solo evento di sport disponibile e sembrava un evento. Netflix faceva ... Una volta usciti di casa, l', il tennis, il nuoto, perfino discipline più classiche come il ...

Atletica oggi, Diamond League Stoccolma 2023: orari 2 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming della tappa di Diamond League a Stoccolma - La presentazione della tappa di Diamond League a Stoccolma - La cronaca della tap ...È in corso il Bauhaus Galan di Stoccolma, settimo meeting stagionale della Wanda Diamond League. Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena dalle 18 alle 20, diretta streaming su RaiPlay 3. A questo LINK ...