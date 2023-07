(Di domenica 2 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.24: Inizia la gara del lancio del disco femminile. Queste le atlete in gara: USA ALLMAN Valarie CRO PERKOVIC Sandra NED van KLINKEN Jorinde GER VITA Claudine GER PUDENZ Kristin GER CRAFT Shanice FRA ROBERT-MICHON Melina SWE LINDFORS Caisa-Marie SWE LJUNGBERG Emma SWE SRALLA Emma 17.21: La prima gara si è disputata nel primo pomeriggio, il peso donne copn il successo della giamaicana Thomas-Dodd con 19.04. secondo posto per la olandese Schilder con 19.03, terza la svedese Roos con 18.75 17.18: Dopo l’appuntamento di Losanna di venerdì, lanon si ferma e rilancia. Il massimo circuito internazionale itinerante dileggera torna immediatamente in scena a(Svezia)....

LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma 2023 in DIRETTA: l'Italia cala il tris d'assi Tamberi, Iapichino e Sibilio! OA Sport

