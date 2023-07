LIVE Atletica | Diamond League Stoccolma 2023 in DIRETTA | Iapichino in testa nel lungo! Tamberi si ferma a 2 12

(Di domenica 2 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.12:!!! Larissa atterra a 6.69 e va al comando della classifica! 19.09: Questi i protagonisti dei 3000 siepi maschili. Fari puntati su El Bakkali: NZL BEAMISH George ETH DUGUNA Samuel ESP CARRO Fernando SWE BLOMBERG Emil IND SABLE Avinash Mukund ETH AMARE Hailemariyam SWE SUNDSTRÖM Simon MAR MSAAD Mohammed SWE JOHANSSON Vidar ETH SIME Abrham ETH WALE Getnet MAR EL BAKKALI Soufiane KEN KIPSANG Lawrence Kemboi ESP ABOUJANAH El Mehdi 19.06: Nullo il terzo salto di, che è settima 19.05: Lo sloveno Ceh si porta al comando del disco con 69.83, secondo posto per lo svedese Stahl con 67.57, terzo il lituano Gudzius con 67.19 19.02: Dominio assoluto della nigeriana Tobi Amusan con 12?52, secondo posto per l’irlandese Sarah Lavin con 12?73, record personale, terzo ...

LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma 2023 in DIRETTA: l'Italia cala il tris d'assi Tamberi, Iapichino e Sibilio! OA Sport

È in corso il Bauhaus Galan di Stoccolma, settimo meeting stagionale della Wanda Diamond League. Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena dalle 18 alle 20, diretta streaming su RaiPlay 3. A questo LINK ...In corso il meeting di La Chaux-de-Fonds, in Svizzera, con diretta streaming sul canale YouTube European Athletics. È un buon momento per Ottavia Cestonaro. Nel triplo si impone con 14,09 al quarto sa ...