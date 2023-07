L’Irlanda vuole imbavagliare le critiche a Big Tech?

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 2 luglio 2023) In Irlanda, una “manina” governativa ha inserito un emendamento molto particolare all’interno di un testo di legge all’esame del Parlamento. Si tratta di una norma che andrà a modificare – di fatto – il potere di discrezionalità della DPC (Data Protection Commission, il Garante Privacy) in Irlanda. Detta così, sembra essere un qualcosa di potenzialmente innocuo. In realtà, con l’approvazione di questo documento, l’Autorità Garante avrà la possibilità di scegliere quale denuncia etichettare come “riservata” e quale inchiesta classificare come “confidenziale”. DPC Irlanda, l’emendamento sui poteri del Garante Privacy Tutto ciò vuol dire che anche il singolo cittadino che si è trovato di fronte a una violazione dei propri dati personali, non potrà rendere pubblica la sua denuncia, né divulgarla alla stampa. Qualora si contravvenisse a questa legge, ci sarebbe una sanzione pecuniaria da ...